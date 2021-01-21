Байдена не переубедить: строительство Keystone XL остановлено

Канадская компания остановила строительство нефтепровода Keystone XL, даже не дожидаясь от США официального запрета на проведение работ, передает телеканал "Россия 24". Ранее в СМИ появилась информация, что Джо Байден подпишет соответствующий указ в первый же день после инаугурации. Так и произошло. Причем в Оттаве уже давно были уверены: переубедить его не удастся.

"Я думаю, президент США уже принял решение, – говорит канадский дипломат Кирстен Хиллман. – Мы это уважаем, но, безусловно, очень разочарованы. Последние несколько месяцев мы работали не покладая рук, чтобы отстоять свою позицию по нефтепроводу Keystone XL. Пытались донести до команды Байдена, насколько этот проект полезен как для Канады, так и для США. Приводили в подтверждение множество фактов. Тем не менее, в рамках предвыборной кампании он пообещал отказаться от проекта. Нам остается только принять это и двигаться дальше".

Магистраль должна была обеспечить поставки из Канады более 800 тысяч баррелей нефти в сутки. И это сырье напрямую бы попадало на перерабатывающие предприятия Техаса и Луизианы.

Вашингтон уже пытался отказаться от нефтепровода. Так, в 2016 году администрация Обамы заявила, что он не отвечает интересам национальной безопасности страны, и закрыла проект. Дональд Трамп отменил это решение, но полноценному возобновлению работ препятствовали бесконечные судебные разбирательства.

Приход администрации Байдена отразился и на фондовом рынке. Биржевые индексы США показали рекордный рост для дня инаугурации. Промышленный Dow Jones прибавил около процента, индекс широкого рынка S&P 500 – почти полтора процента, а высокотехнологичный NASDAQ – около двух.