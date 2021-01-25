Американская Coca-Cola инвестировала миллиард в московский завод

Подразделение "Coca-Cola HBC Россия" глобального производителя из США официально раскрыло размер инвестиций в расширение мощностей завода в Москве.

В 2020 году американская компания потратила 850 миллионов рублей в запуск скоростной линии по розливу напитков мощностью 48 000 ПЭТ-бутылок в час. Продукция поставляется в Москву, в Московскую область, в города внутри Золотого кольца. Это уникальная линия розлива, аналогов которой на заводах в России нет. "Подобное оборудование установлено только на двух предприятиях компании в Чехии и Болгарии", — прокомментировал директор по снабжению по стране Coca-Cola HBC Россия Евгений Рудковский.

Новая линия на московском заводе из трех блоков выдувает бутылки из преформ, наносит этикетки, разливает напитки в пластиковые бутылки формата 0,5 литра или 0,9 литра. Чтобы переключиться с одного объема бутылок на другой требуется 30 минут вместо прежних 3 часов. В целом 7 производственных линий московского завода разливают напитки в пластиковую бутылку, алюминиевую банку, пластиковые пакеты объемом 10 и 20 литров для кафе и ресторанов, а также в стеклянную бутылку. Напитки в стеклянной таре поставляются из Москвы по всей России и в Белоруссии. У Coca-Cola в России 10 заводов, каждый из которых обслуживает свою территорию.

При этом в США и других странах продажи напитков падают и Coca-Cola откажется от 200 брендов. Московский завод Coca-Cola работает с 1994 года, обеспечивая работой 1400 человек. Здесь производят более 60% всех наименований компании под 14 брендами. Для их производства покупается сырье местных поставщиков.