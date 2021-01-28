Правительство одобрило проект Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года

Правительство подготовило проект Стратегии развития лесного комплекса до 2030 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства. Фрагменты совещания показал телеканал "Россия 24".

Главная цель стратегии – повышение эффективности лесной отрасли и удвоение вклада отрасли в ВВП страны.

Стратегия предусматривает, что власти направят основные усилия на то, чтобы большая часть добавленной стоимости при переработке древесины создавалась в России, подчеркнул Мишустин.

"Необходимо здесь, а не за границей открывать предприятия по производству бумаги, картона, фанеры, стройматериалов, биотоплива и мебели", – отметил премьер-министр.

Это значит, что в России появятся новые рабочие места, вырастет спрос на продукцию смежников, увеличатся доходы граждан и поступления в бюджеты всех уровней.

Стратегия направлена также на защиту природы. "Документ закрепляет переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства за счет эффективных выборочных рубок и ухода за лесами на основе наиболее успешных моделей", – пояснил премьер-министр.

Стратегия позволит повысить прозрачность лесной отрасли и пресечь "серые" схемы торговли древесиной. Документ предусматривает внедрение цифровых технологий и информационных систем, подчеркнул Мишустин.

Стратегия призвана повысить привлекательность крупных инвестиционных проектов в лесной отрасли. Правительство предусмотрит меры поддержки строительных и инфраструктурных проектов, заключил премьер-министр.