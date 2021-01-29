Денег нет: российские банки распродают золото

Российские банки продали в кризисном 2020 году почти половину своих золотых запасов, а запасы золота ЦБ РФ чуть выросли, следует из статистики ЦБ. При этом банки переживают рекордный дефицит наличности. Банки купили активы, раздали кредиты, и для пополнения денежных запасов продают золото.

Запасы драгметаллов в российских банках к 1 января 2021 года снизились на 34,5 тонны в золотом эквиваленте, или на 38% – осталось только 56 тонн золота. При этом, если до кризиса в банках всегда был излишек денег (профицит денежной ликвидности), то в пандемийный год банки начали ощущать нехватку наличных денег и потихоньку продавали драгметаллы.

С декабря 2020 года денежный дефицит в банках начал расти и в конце января 2021 года превысил рекордную сумму в триллион рублей. "Основным фактором оттока ликвидности в декабре было увеличение объема наличных денег в обращении", – пояснили в ЦБ. Среди причин опустошения счетов в банках – высокий спрос населения и бизнеса на наличность, и вывод Минфином бюджетных денег из банков, которые хранились на депозитах. Расходы бюджета выросли и Минфин стал забирать свои деньги из банков. Кроме этого, банки покупали облигации, которые размещал Минфин для финансирования дефицита бюджета. В 2020 году Минфин удвоил размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) до 5,3 триллиона рублей, а в 2021 году планирует разместить ОФЗ на 3,7 триллиона рублей.

При этом золотой госзапас страны в сохранности – запасы золота Банка России в 2020 году увеличились на 1,2%, или на 121,3 тонны, до 2,3 тысячи тонн. Стоимость золота в резервах России за год выросла на 25,7% до 138,754 миллиардов долларов. ЦБ РФ прекратил покупку золота после первого квартала 2020 года и в целом снизил покупку золота в 6 раз по сравнению с 2019 годом. Центробанк РФ к началу пандемии увеличил в резервах долю золота и сократил запасы долларов и евро: Россия впервые имеет больше золота, чем долларов США, следует из нового отчета регулятора о структуре резервов. Только 22,9% золотых запасов хранится в подвалах Центробанка, а остальное в других странах: 7% в США, 14% – в Китае, по 10-12% – в Японии, Франции, ФРГ.