С 1 февраля Россию ждет несколько экономических преобразований

Индексация пособий, новые пошлины, усиление контроля маркировки и многое другое. С февраля Россию ждет целый пакет экономических преобразований.

1 февраля ФНС России открывает отдельную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам. То есть физическим лицами, чей доход превышает 500 миллионов рублей в год. Отмечается, что работа с ними требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров.

Также меняются обязательные реквизиты кассового чека для индивидуальных предпринимателей, которые используют специальные налоговые режимы. Теперь им необходимо указывать в документе наименование товаров, работ или услуг, их количество и цену, передает "Россия 24". Прежде всего эти изменения затронут малый бизнес. В случае несоблюдения требований предусмотрен штраф. Для должностных лиц – от полутора до трех тысяч рублей, а для организаций от 5 до 10 тысяч.

С первого февраля будет ужесточен контроль за маркировкой товаров. В первую очередь это коснется легкой промышленности. Маркировка станет обязательной для производителей одежды, текстиля и обуви. Товары вне системы будут считаться контрафактом.

Вводятся и новые экспортные пошлины. Тариф на российскую нефть увеличивается более чем на 5 долларов. За каждую тонну необходимо платить 43 доллара 80 центов. А ставка на сою – 30 процентов, но не менее 165 евро за тонну.

Кроме того, 1 февраля должны быть проиндексированы социальные выплаты – на 4, 9 процента. Прежде всего речь идет о детских пособиях и ежемесячной денежной выплате Пенсионного фонда, которую получают инвалиды, ветераны боевых действий и ряд других граждан.