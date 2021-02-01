Пользователи Reddit взвинтили цены на серебро до пятимесячного максимума

Цена серебра за последние три торговые сессии поднялась на 16%. Главным российским бенефициаром создавшейся ситуации, эксперты называют акции компании "Полиметалл".

Цена фьючерсного контракта на серебро в прошлую пятницу максимально росла на 7,1%. По данным биржи Comex, утром в понедельник 1 февраля на торгах рост составлял уже 9,46%, по $29,45 за унцию.

Это максимальный уровень цен с 7 августа прошлого года, когда металл торговался по $29,9 за унцию.

Агентство Reuters сообщает, что ажиотаж на серебро мог появиться после того, как на предыдущей неделе появилось сообщение с призывом вкладываться в серебро в сообществе частных трейдеров на Reddit.

На прошлой неделе трейдеры с Reddit искусственно создали дефицит акций компании GameStop, в результате чего акции взлетели на 881%, также резко подскочили в цене ценные бумаги AMC, Nokia, BlackBerry и ряда других компаний, которых трейдеры с Reddit упоминали, как недооцененные.

Заинтересованность инвесторов в серебре привел к повышению спроса на ценные бумаги добывающих серебро компаний и ETF-фондов, акции которых привязаны к стоимости серебра. Так ценные бумаги серебродобывающей корпорации First Majestic Silver взлетели на 30% за две последние торговые сессии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Аналитик БКС Василий Карпунин рассказал, что из-за того, что рынок серебра довольно небольшой, он уязвим к спекуляциям такого рода.

Эксперт компании "Велес Капитал" Елена Кожухова считает, что спекулятивная активность трейдеров обеспечит поддержку котировкам российской добывающей серебро компании "Полиметалл".

На торгах в понедельник 1 февраля, по состоянию на 10:54 мск. акции "Полиметалла" растут на 3,6%, в то время, как индекс Московской биржи прибавляет 0,1%.

Пока неизвестно, насколько долго частные инвесторы продержатся на торговле серебром. На форуме WallStreetBets некоторые участники уже высказались против разгона цен на серебро, сообщает Bloomberg.