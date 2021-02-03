Серебро: быстрые взлеты и падения последних дней

После резкого скачка выше 30 долларов цены на серебро просели более чем на 10 процентов. Сейчас за тройскую унцию дают около 27 долларов.

Ажиотаж и волатильность на рынке вызвали публикации в СМИ о том, что мелкие инвесторы якобы объединились на форумах Reddit для массовых вложений в серебро. Тем не менее эксперты отмечают, что и без искусственных стимулов у этого металла есть причины для роста. В перспективе он должен укрепить свои позиции.

"По нашей оценке, к концу года серебро будет держаться на отметке в 30 долларов за тройскую унцию. К этому уровню его подтолкнет комбинация из укрепления рынка золота и повышения спроса на солнечные батареи. А если администрации Байдена выполнит свои обещания по увеличению доли возобновляемой энергии, наша целевая стоимость серебра увеличивается до 33 долларов. Мы любим серебро, но не за короткие позиции, а потому что ему есть куда расти", – заявил аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри.