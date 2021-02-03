Bloomberg оценил успехи российской экономики

Россия переживает кризис, вызванный пандемией, лучше, чем большинство крупных стран мира.

По мнению экспертов Bloomberg, причиной также могло послужить решение правительства не вводить жесткий карантин в стране во второй половине года. Подчеркивается, что в 2020 году экономика России сократилась лишь на 3,1 процента. Это значительно лучше ожиданий и почти в два с половиной раза меньше, чем в еврозоне в целом.



При этом в текущем году нашей стране предрекают достаточно высокий экономический рост – три процента. Ранее аналитики Bloomberg проанализировали 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности. В частности, прогноза по ВВП, внешнему долгу, валютным резервам и реальной процентной ставке. Россия в итоговом рейтинге вошла в тройку лидеров.