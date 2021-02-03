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Коронавирус 25 минут назад

03 февраля 2021 07:15

Bloomberg оценил успехи российской экономики


pxfuel.com

Россия переживает кризис, вызванный пандемией, лучше, чем большинство крупных стран мира.

По мнению экспертов Bloomberg, причиной также могло послужить решение правительства не вводить жесткий карантин в стране во второй половине года. Подчеркивается, что в 2020 году экономика России сократилась лишь на 3,1 процента. Это значительно лучше ожиданий и почти в два с половиной раза меньше, чем в еврозоне в целом.

При этом в текущем году нашей стране предрекают достаточно высокий экономический рост – три процента. Ранее аналитики Bloomberg проанализировали 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности. В частности, прогноза по ВВП, внешнему долгу, валютным резервам и реальной процентной ставке. Россия в итоговом рейтинге вошла в тройку лидеров.

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