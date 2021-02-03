Нефтекомпании обязали увеличить продажу топлива на бирже

Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписали совместный приказ о повышении для нефтекомпаний нормативных объемов продажи топлива на бирже, сообщил ТАСС. Это решение должно помочь снизить рост цен на АЗС.

В прошлом году биржевая цена бензина часто обновляла исторические максимумы и нефтекомпании обязали увеличить обязательный объем продажи топлива через биржу.

В протоколе говорится, что для стабилизации оптовых цен на моторное топливо Минэнерго и ФАС рекомендовали нефтяным компаниям в максимально короткий срок увеличить объем реализации бензина на бирже с 10% до уровня не ниже 11% от производства, и с 5% до 7,5% дизельного топлива. При этом объем должен быть на 3% выше аналогичных показателей прошлого года по всем видам нефтепродуктов.

Нефтяные компании увеличат запасы бензина перед весенним периодом, а рост цен на АЗС останется в рамках инфляции, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин по итогам совещания у заместителя председателя правительства Александра Новака с представителями Минэнерго, ФАС и нефтяных компаний.

Нефтяные компании согласились увеличить переработку нефти в феврале 2021 года. При этом каждой компании давались рекомендации по увеличению переработки в зависимости от того, какую долю на рынке она занимает. "Нефтяные компании-переработчики нарастят запасы бензина перед весенним периодом для сохранения стабильного обеспечения рынка, планируется накопить запасы в 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая", – сообщил Сорокин.