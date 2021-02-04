Путин: россияне должны почувствовать результаты от сдерживания цен на продукты

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым сказал, что российские потребители должны почувствовать ожидаемый результат от прилагаемых усилий правительства по сдерживанию цен на продукты питания.

Максим Решетников отметил, что сдерживание цен является первостепенной задачей и власти, по поручению главы государства, этим занимаются еженедельно. В свою очередь, Владимир Путин попросил ускорить принятие ожидаемых от сельского хозяйства и переработчиков мер.

Также глава государства счел правильным планы Минэкономразвития по направлению дополнительных средств сельскому хозяйству от полученных с внешних рынков за счет демпфера цен. Также Путин добавил, что на мировом продовольственном рынке ситуация ухудшается.

Сдерживание цен на социально значимые товары должно происходить без административного давления и в рамках рыночных процедур, констатировал президент РФ Владимир Путин.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин обратил внимание кабмина на рост цен на базовые продукты питания. Также он назвал данную ситуацию недопустимой и уточнил, что эта проблема не связана с пандемией COVID-19 и потребовал незамедлительно принять меры по стабилизации цен.

Через неделю были подписаны соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими производителями и ритейлерам о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Срок действия соглашений заканчивается 1 апреля текущего года. Кроме этого был принят закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары.