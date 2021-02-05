В Европе осталось менее половины запасов газа из-за морозов

В подземных хранилищах Европы осталось менее половине газа, согласно данным Gas Infrastructure Europe. Хранилища Европы заполнены в среднем на 49,83% – это худший показатель за 5 лет и за сутки опустели еще на 0,5%. Перед январскими морозами запасы были на уровне 70%.

В Германии, крупнейшей экономике ЕС, запасы газа снизились на 0,3% до 42,44%, во Франции – на 0,54% до 39,65% и это наименьший показатель среди европейских стран. Около 40% газа в хранилищах Хорватии, Бельгии, Румынии. Наибольшее заполнение хранилищ в Швеции (94,74%), Великобритании (74,17%). В остальных странах около 50%.

Хранилища опустели из-за холодной погоды – в Европе были морозы около минус 20 градусов в первую декаду января. Минус 20 было даже в Испании. В Польше впервые за 11 лет мороз был до минус 28 градусов, что привело к быстрому расходу газа – половина объема хранилищ страны опустошена к 3 февраля.

Спрос на газ вызвал резкий рост его стоимости – спотовые цены на газ в Европе за один день 12 января выросли на 18% до 300 долларов за тысячу кубометров.

В январе "Газпром" поставил в Европу и Турцию рекордный объем газа — 19,4 миллиардов кубометров. Поставки выросли в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года. Россия увеличила экспорт газа в Германию в январе на 32,4%, в Италию — в 3,2 раза, в Турцию — на 20,8%, во Францию — на 77,3%, в Голландию — на 21,2%, а в Польшу — на 89,9%.