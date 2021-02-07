Премьер Белоруссии: в Минске ждут договор об общем рынке газа

В настоящее время Россия готовит международный договор по общему рынку газа, эта работа ведется в соответствии с поручениями Евразийской экономической комиссии, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Он напомнил, что решения по стратегии развития интеграции до 2025 года были приняты главами государств ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Казахстане.

При этом, отметил Головченко, участники заседания, обсуждая вопрос о подготовке договора по общему рынку газа, обратили внимание на то, что "надо ускориться в работе".

"Российские коллеги с понимаем воспринимают. Поэтому скоро, я полагаю, мы перейдем уже к работе над проектом договора о рынке газа", – приводит слова белорусского премьера ТАСС.

Головченко рассказал также, что в ЕАЭС разрабатываются механизмы противостояния санкциям в отношении стран-участниц союза. Соответствующее поручение дано Евразийский экономической комиссии.

"Если мы блок, если мы союз, то, соответственно, воздействие или давление на одного из членов союза должно восприниматься, как давление на всю организацию", – подчеркнул глава белорусского правительства.