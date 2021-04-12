Правительство внесло 125 проектов в стратегию развития России до 2030 года

Правительство определило предварительный список проектов, которые могут войти в стратегию развития России до 2030 г. Речь идет о 125 проектах общей стоимостью несколько десятков триллионов рублей с учетом частных инвестиций, пишут "Известия".

В расчет входят расходы и выпадающие доходы бюджета, льготы инвесторам, а также объем инвестиций частного бизнеса и госкомпаний.

В список вошли новые и замороженные по разным причинам проекты.

В частности, перечень включает проект "30-минутного города", когда жители тратят на перемещение в городе не более получаса, а также проект строительства высокоскоростной железной дороги из Москвы до Казани.

Стратегия социально-экономического развития России предусматривает пять крупных направлений: "Новая высокотехнологичная экономика", "Агрессивное развитие инфраструктуры", "Новый общественный договор", "Клиентоцентричное государство" и "Национальная инновационная система".

Стратегия в корне отличается от предыдущих госпрограмм гибким проектным подходом и направлена на решение реальных, а не абстрактных проблем.