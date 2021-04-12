"Роскосмос": некоторые иностранные компании отказались поставлять детали

"Роскосмос" отметил в 2020 г. случаи отказа ряда иностранных компаний от поставки деталей, которые необходимы для выполнения гособоронзаказа. Эти детали не производят России, заявил первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Это был официальный отказ. Теперь они должны нам деньги. Разумеется, мы сделаем все, чтобы они нам их вернули", – отметил Овчинников в интервью "Интерфаксу".

"За год до этого мы знали, что эти риски есть. И мы начали работать с нашим, не входящим в "Роскосмос", но российским предприятием по производству этого изделия. И через год оно появится. В этом плане страна, отказавшись от поставок, просто создала себе конкурента", – подчеркнул Овчинников.

"Роскосмос" не может выполнить в срок некоторые госконтракты из-за ограничения доступа к особо важным технологиям на фоне санкций США. Это "негативно сказывается на экономике предприятия и на экономике корпорации в целом", отметил замглавы "Роскосмоса".

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" заявила в феврале, что санкции США и Европы могут привести к "ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

Некоторые российские космические предприятия, среди которых самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), подпали под санкции США.