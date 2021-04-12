Фонд защиты дольщиков расширил возможности помощи обманутым гражданам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о расширении полномочий Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Постановление увеличивает перечень условий, при которых Фонд может достраивать жилье или возмещать деньги гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, сообщает сайт правительства.

В законе прописан ряд условий, при которых Фонд защиты прав дольщиков не может финансировать мероприятия по восстановлению прав граждан и возмещать гражданам потери.

В частности, Фонд не может это делать, если прежний застройщик не являлся юридическим лицом, не имел права на земельный участок или разрешения на строительство. Исключение составляют случаи, которые представлены на рассмотрение правительства.

"Новым постановлением такие условия утверждены", – поясняет правительство.

Теперь Фонд может действовать, если запущена "процедура банкротства в отношении застройщика, имеется положительное заключение экспертизы на проектную документацию, а объект находится на участке, который допускает строительство", отмечено в постановлении.

Фонд подключится к решению проблем дольщиков, если технические условия на подключение дома к инженерным сетям и строительные работы выполнены не менее чем на 50%.

Кроме того, региональный бюджет должен предусмотреть средства на софинансирование строительства, а недостроенный дом и земельный участок не должны находиться под арестом. "Все эти условия должны соблюдаться одновременно", – подчеркивает правительство.

Фонд защиты прав дольщиков создан в 2017 г. Фонд гарантирует пострадавшим от недобросовестных застройщиков гражданам завершение строительства домов и получение квартир или возврат вложенных денег. Расходы на эти цели финансируют из бюджета.