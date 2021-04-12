Россия расторгнет соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами

Правительство одобрило предложение о денонсации (денонсация, от фр. dеnoncer – расторгать. Прим. ред.) соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанного в Москве 16 декабря 1996 г., сообщает сайт правительства. Теперь решение за Госдумой.

Статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов заявил в январе, что законопроект о денонсации соглашения внесут в Госдуму в феврале. Министр финансов Антон Силуанов пояснил позже, что Россия "не отступит" в этом вопросе.

Минфин в декабре 2020 г. начал разрабатывать законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

До этого Россия провела с Нидерландами переговоры и предложила такие же условия, которые согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако переговоры не увенчались успехом.

Предложенный Нидерландами подход не устроил Россию, поскольку предусматривал сохранение ряда возможностей для вывода денег из России.