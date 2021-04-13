Госдума предложила обязать предприятия размещать в интернете сведения о вакансиях

Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о создании в России единой цифровой платформы занятости.

При этом удаленный поиск работы приравняют к очному поиску через центры занятости.

Законопроект обязывает органы власти, а также предприятия со штатом более 25 человек размещать на цифровой платформе сведения о рабочих местах и вакансиях.

Законопроект призван усовершенствовать госполитику в области занятости населения. "Необходимость изменений обусловлена развитием информационных технологий в сфере содействия занятости населения, развитием системы межведомственного электронного взаимодействия, а также необходимостью снятия межрегиональных барьеров при трудоустройстве, подборе персонала и оказании госуслуг, а также задачами совершенствования государственной службы занятости", – отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

По словам одного из авторов законопроекта, председателя Госдумы Вячеслава Володина, единая цифровая платформа занятости расширит возможности трудоустройства граждан и упростит работодателям поиск персонала.

Кроме того, платформа повысит качество и скорость работы служб занятости, что поможет снизить уровень безработицы, пояснил Володин.