Минспорт назвал срок получения компенсации за фитнес

Все, кто занимается в фитнес-клубах, смогут получить компенсацию до 15,6 тысячи рублей за фитнес-услуги в 2023 году – по итогам 2022 года, сообщил ТАСС. "Первые компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги россияне смогут получить в 2023 году по итогам 2022 года", – уточнил директор департамента Минспорта России Сергей Смирницкий.

Президент России Владимир Путин в начале апреля подписал закон о налоговом вычете для россиян за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Можно вернуть до 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей, или до 15,6 тысячи рублей при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

До конца 2021 года правительство утвердит порядок предоставления такой компенсации и список спортивно-оздоровительных клубов, которые смогут участвовать в программе. В России работают около 1,7 тысячи профессиональных фитнес-клубов в 77 регионах.