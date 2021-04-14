В МИД РФ рассказали, что будет после отключения SWIFT

Россия задействует другие системы в случае отключения страны от международной платежной платформы SWIFT, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

"От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать", — цитируют дипломата РИА Новости.

Россия и Китай, ЕС расширяют применение своих систем для расчетов. Одновременно Россия, Китай и Индия, входящие в БРИКС, подготовили систему расчетов на случай отключения от SWIFT. Дополнительно страны переходят на платежи между собой в своих валютах, исключая доллар.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.

США с 2014 года угрожали России отключить ее от системы, такие угрозы поступали и Китаю. В России создана система передачи финансовых сообщений (СПФС) в 2014 году – аналог SWIFT для расчетов внутри страны. К этой системе подключаются и иностранные банки. Сейчас свыше 80% расчетов по стране сопровождается через СПФС.

В 2015 году в Китае заработала собственная система трансграничных межбанковских платежей Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) – это альтернатива SWIFT, к которой присоединяются другие зарубежные банки для финансовых и торговых операций с Китаем. В китайском "свифте" уже работают 176 финансовых организаций из более чем 50 стран и шести континентов.

Страны ЕС в 2019 году создали Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) – альтернативу SWIFT для расчетов с Ираном. Теперь страны ЕС и Иран используют INSTEX для своих расчетов в торговле с Ираном вопреки санкциям США.