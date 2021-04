Страховщик отказался покрывать ущерб от блокировки Суэцкого канала

Страховая компания UK P&I Club не хочет платить за своего клиента – контейнеровоз, который заблокировал почти на неделю Суэцкий канал, сообщил телеканал "Россия 24". Египет ежегодно получает доход в размере 5-6 миллиардов долларов от платы судовых компаний за проход по каналу. И администрация Суэцкого канала Египта (SCA) оценила ущерб от 6-дневной блокировки международного транспортного пути в размере 916 миллионов долларов. Это и затраты на аварийные работы (оплата буксировщиков и судов, которые углубляли дно), и потери из-за блокировки. За время простоя около 400 судов не смогли пройти по графику через канал.

Страховщик в своем заявлении назвал такую компенсацию несправедливой. Контейнеровоз Ever Given – виновник аварии – арестован в Египте с 29 марта до тех пор, пока не будет выплачена компенсация.

Ever Given – крупнейший в мире контейнеровоз класса "Golden" длиной в 400 метров и водоизмещением в 220 тысяч тонн. Судно, на борту которого было 20 тысяч контейнеров, заблокировал канал 23 марта: из-за песчаной бури Ever Given врезался в берег канала носом, другой берег зацепил кормой.

В работе по снятию с мели контейнеровоза принимали участи 17 буксиров, в том числе и гигантский буксир из Нидерландов ALP Guard с тягловой силой в 285 тонн, который пришел 28 марта вечером. Движение по Суэцкому каналу было возобновлено в 19:00 мск 29 марта.