Стоимость займов по кредиткам начала расти после достижения минимума 2018 года

Полная стоимость займов по кредитным картам снизилась с 25,1% до 24,9% к апрелю. Это уровень октября 2018 года, подсчитало Бюро кредитных историй.

Но уже сейчас ставка выросла примерно до 26%, согласно данным мониторинга. Проценты займов по кредитным картам падали вместе с процентами по банковским кредитам для населения. Но этот тренд меняется после того, как Банк России начала повышать ключевую ставку. ЦБ РФ 19 марта неожиданно повысил ставку впервые с 2018 года – с 4,25% до 4,5% годовых.

При этом просрочка по кредиткам почти не меняется несколько месяцев подряд, по данным Национального бюро кредитных историй.

Пик плохих долгов был в октябре 2020 года (8,9% от всех кредиток), а основное снижение просрочки пришлось на конец 2020 года. В новом году ситуация стабилизировалась на уровне чуть больше 8%.