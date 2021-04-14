Россия запустит трансграничные денежные переводы по номеру телефона

Переводы в Белоруссию по номеру телефона через разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП) будут доступны с середины 2022 года. Об этом сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Система заработала в 2019 году в тестовом, а затем и в обычном режиме, и с тех пор к ней подключились почти все крупные банки в России. Неделей ранее, 7 апреля, Национальная система платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр СБП) запустила мобильное приложение "СБПэй". Приложение доступно в Google Play. Через систему можно переводить деньги и оплачивать покупки, услуги без реквизитов карты или счета.

"Многие страны на пространстве ЕАЭС так же, как и мы работают над развитием систем быстрых платежей, а кто-то только планирует запускать эти системы. Мы уже на этом этапе прорабатываем возможности взаимодействия. На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, – это Белоруссия. Я думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится", – сообщила она.

Также Бакина добавила, что, помимо интеграции СБП, регулятор работает над возможность осуществления карточных переводов в Белоруссию. "Второй способ – перевод с карты на карту также у нас запланирована к концу 2022 года", – сообщила она. Для этого можно использовать российскую карту "Мир".