Совфед одобрил закон об упрощении получения налоговых вычетов

Совфедом в ходе заседания в среду был одобрен закон, который упрощает порядок получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно документу, граждане России их могут оформить онлайн на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), используя личный кабинет, без сбора документов и посещения ФНС.

По действующему механизму, для получения налогового вычета граждане должны подать налоговую декларацию (форма 3 – НДФЛ) и документы, которые подтверждают право на вычеты.

Согласно принятому закону, упрощен порядок получения налогоплательщиками налоговых вычетов таких как: имущественных – по расходам на покупку жилья и погашение процентов по целевым кредитам, инвестиционных – по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете, и позволяет смягчить процессы налогового администрирования в этой части.

При упрощенном порядке получения данных налоговых вычетов предусматривается онлайн взаимодействие налогоплательщиков-физлиц с налоговыми органами про помощи интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Также предполагается автоматизированная проверка права налогоплательщика на получение налогового вычета, для этого будет использоваться автоматизированная информационная система ФНС. При таком механизме отпадает необходимость в заполнении налоговой декларации по НДФЛ и подачи в ФНС документов, которые подтверждают право на налоговые вычеты.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья в строящемся доме возникает с даты подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства. За получением налогового вычета гражданин может обратиться государственной регистрации прав на данную жилплощадь, пояснил Сазанов.

Данный закон вступит в силу с 1 января следующего года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования. Это не распространяет на положения, для которых установлен другой срок их вступления в силу.