Visa и MasterCard прокомментировали возможное отключение в России

Международные платежные системы Visa и MasterCard прокомментировали информацию о возможном отключении в России. В компаниях обратили внимание на то, что работа продолжается в обычном режиме.

Глава MasterCard в России Алексей Малиновский отметил, что в России они ведут бизнес уже более двадцати лет. В настоящее время у россиян свыше 100 миллионов карт их компании. Кроме того, подчеркнул в разговоре с РБК Малиновский, все операции надежно обрабатываются в национальной системе платежных карт.

В Visa обратили внимание на то, что работают в России более тридцати лет. Компания, считают они, вносит свой вклад в цифровизацию российской экономики, а также привносит на рынок современные платежные технологии и решения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что наша страна может быть отключена от американских глобальных платежных систем. Это произойдет, если США усилят незаконное ограничение развития страны.