Ростуризм предложил узаконить гостевые дома

Ростуризм разработал законопроект, который узаконит статус гостевых домов. Гостевые дома смогут размещать туристов с гарантией качества услуг.

Понятие "гостевой дом" используют неофициально, в законе оно отсутствует. Таким образом, возникает множество противоречий с правовой точки зрения, пишет "Российская газета".

Ростуризм предложил законодательно закрепить возможность размещения туристов в жилом доме. Требования к оказываемым услугам должно утвердить правительство.

При этом гостевые дома, как и гостиницы, должны пройти классификацию и получить категории, полагает Ростуризм.

Гостевые дома смогут временно регистрировать постояльцев, как это делают обычные гостиницы.

Оказывать услуги по временному размещению постояльцев в гостевых домах смогут самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица.

Ростуризм предложил предусмотреть возможность регистрации россиян по месту пребывания в гостевом доме и постановки на учет иностранных граждан. Таким образом, гостевые дома приблизятся по статусу к гостиницам и турбазам.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 г. Но некоторые положения начнут действовать позже.

По некоторым оценкам, гостевые дома зарабатывают до 10 млрд руб. в год, заключает Ростуризм.