Авиакомпании начнут получать МС-21 в 2022 году

Торговые ограничения повлияли на темпы выполнения программы строительства самолета МС-21-300. В первую очередь речь идет о прекращении поставок иностранными компаниями материалов для производства композитного крыла. Но авиакомпании получат первые самолеты МС-21 в 2022 г., сообщает "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

Российский сертификат МС-21-300 выдадут в конце года, подтвердил "Ростех".

Вице-премьер Юрий Борисов заявил ранее, что проектировщики решили часть проблем, связанных с поставками композитных материалов. Теперь необходимо заместить иностранное бортовое оборудование в самолете.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что серийное производство МС-21 могут начать в 2022 г. Летные испытания МС-21 идут с мая 2017 г.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) – среднемагистральный самолет, оснащен российскими двигателями ПД-14 или американскими Pratt & Whitney (PW140).

Строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 завершено осенью 2019 г., первый полет самолет совершил в декабре 2020 г.