Россия сократила вложения в гособлигации США

Россия в феврале сократила вложения в государственные облигации США (US Treasuries, UST) на $389 млн, сообщает Минфин США.

К концу февраля Россия держала в UST $5,756 млрд против $6,145 млрд в январе. В том числе вложения в долгосрочные бумаги сократились на $2,438 млрд до $306 млн, в краткосрочные – увеличились на $2,049 млрд до $5,45 млрд.

Россия в апреле 2018 г. на фоне жестких антироссийских санкций сократила вложения в UST с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель снизился до $14,9 млрд. При этом в 2013 г. вложения России в UST превышали $150 млрд.

Между тем Япония в феврале осталась крупнейшим держателем UST 21-й месяц подряд, хотя и сократила вложения на $18,5 млрд до $1 трлн 258,2 млрд.

Китай занял второе место, увеличив портфель UST на $9 млрд до $1 трлн 104,2 млрд.

Третье место заняла Британия ($459,5 млрд), четвертое – Ирландия ($316 млрд), пятое – Люксембург ($282,1 млрд), шестое – Бразилия ($259 млрд). В первую десятку крупнейших держателей UST вошли также Швейцария, Бельгия, Тайвань и Гонконг.

Совокупный объем вложений нерезидентов в UST сократился в феврале на $20,7 млрд до $7 трлн 98,9 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 235,4 млрд принадлежали правительствам или центробанкам различных государств.