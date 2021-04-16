В России сокращен срок выдачи ИНН до одного дня

Граждане России могут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при постановке на учет в налоговые органы через интернет за один день. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы в пятницу, 16 апреля.

Ранее для получения ИНН в налоговом органе требовалось до пяти дней, а через МФЦ – до шести рабочих дней. В настоящее время, каждый гражданин России может подать заявление через сервис "Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации".

На следующий день, после подачи заявления пользователя пригласят в налоговую инспекцию для получения свидетельства. При личном обращении пользователя за ИНН в налоговую инспекцию, срок постановки на учет и выдачи свидетельства не будет превышать пять дней.

С сентября 2020 годы граждане РФ могут получить ИНН в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Скачать подписанное электронной подписью свидетельство можно неограниченное количество раз.

В июне текущего года начнет работать в тестовом режиме мобильное приложение "ГосДоки" для хранения личных документов в электронном виде. По данным Мнцифры, предъявлять документы можно будет в виде QR-кода, но для этого необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг.

Цифровые копии личных документов будут обновляться в автоматическом режиме по мере необходимости. Именно благодаря этому можно будет всегда иметь актуальные удостоверения. Данный проект реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика".