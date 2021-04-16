Обнародованы доходы руководства страны

На сайте Кремля опубликована декларация о доходах руководства страны. Согласно документу, в 2020 году президент России Владимир Путин заработал 9 миллионов 994 тысячи рублей. Это на 268 тысяч больше, чем в 2019-м.

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал почти вдвое больше главы государства. Его доход составил 19 миллионов 853 тысячи рублей. В пресс-службе кабмина пояснили, что эта сумма складывается из заработка по основному месту работы, а также прибыли по депозитным вкладам средств.

Наибольший доход зафиксирован у главы Минпромторга Дениса Мантурова — 740 миллионов 413 тысяч рублей. В пресс-службе ведомства пояснили, что такой заработок объясняется продажей части активов.

На втором месте оказался глава Минтранса Виталий Савельев с 359 миллионами. Замыкает тройку бывший глава "Русгидро" Николай Шульгинов — он заработал 201,69 миллиона рублей.

Меньше всего заработала глава Минкультуры Ольга Любимова. Ее доход в 2020 году составил чуть более 9 миллионов рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала 17,5 миллиона рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин получил в 2020-м 84 миллиона — это на 16 миллионов меньше, чем в 2019-м. Источник в окружении политика ранее говорил, что половину заработка он пожертвовал на благотворительность.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заработал свыше 18 миллионов рублей. Это на 7 миллионов больше, чем в 2019-м.

Заработок главы Администрации президента Антона Вайно в прошлом году составил почти 12,2 миллиона рублей.