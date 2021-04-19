Семьи с детьми смогут получить льготную ипотеку на строительство частного дома

Правительство расширило возможности предоставления льготной ипотеки на строительство частного жилого дома для семей с детьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Фрагменты совещания показал телеканал "Россия 24".

Благодаря этой мере более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, подчеркнул Мишустин. Семьи с детьми могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6% годовых.

Правительство распространит действие программы "Семейная ипотека" и на покупку земельного участка.

"Обязательное условие – дом должны строить компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% от стоимости участка и стоимости строительства дома по договору или только стоимости строительства дома, если у заемщика уже есть земельный участок", – пояснил Мишустин.

Максимальный размер ипотечного кредита зависит от региона, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 12 млн руб., для других субъектов – 6 млн руб.

Государство возместит банкам разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой.

По оценке правительства, банки выдадут в рамках программы кредитов на 79 млрд руб., а площадь построенного жилья составит 2,8 млн кв. м.