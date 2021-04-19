Дачникам предоставили новую льготу

Правительство вернет 13%, уплаченного по итогам года НДФЛ, тем россиянам, кто строит жилой дом на садовом участке, сообщила "Российская газета".

Расходы на постройку дома можно уменьшить на размер имущественного вычета по НДФЛ, но не более двух миллионов рублей. То есть сумма вычета не превысит 260 тысяч рублей, следует из пояснений Минфина и ФНС.

Помимо соответствия дома условиям проживания, есть и другие требования – вычет из расходов строительства получают владельцы участков под застройку, и строящийся дом должен быть оформлен в собственность не раньше 2019 года.

Совет федерации 14 апреля 2021 года одобрил закон, который упрощает порядок получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно документу, граждане России их могут оформить онлайн на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), используя личный кабинет, без сбора документов и посещения ФНС.