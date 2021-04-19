Роструд: 6 млн безработных зарегистрировались в 2020 году на сайте "Работа в России"

Почти 6 млн россиян зарегистрировались в 2020 г. в качестве безработных на портале Роструда "Работа в России", заявил замглавы Роструда Денис Васильев.

"Во время пандемии коронавируса в 2020 г. на базе платформы в оперативном режиме развернуто содействие в трудоустройстве и регистрации граждан как безработных. Это решение помогло рассматривать решения бесперебойно и удаленно... В результате у нас практически 6 млн граждан подали заявление и были зарегистрированы в качестве безработных", – заявил Васильев на круглом столе на тему "30 лет закону о занятости населения: перезагрузка".

Всего на платформе зарегистрированы 10 млн соискателей и работодателей, при этом на портале представлены 1,7 млн вакансий. "Это уже серьезный инструмент, который определяет политику на рынке труда", – подчеркнул Васильев.

По данным Минтруда, количество официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 млн человек.

Президент Владимир Путин поставил цель вернуть к концу года рынок труда к показателям 2019 г. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян.

К 15 апреля 2020 г. в России насчитывали 735 тыс. официально зарегистрированных безработных. К середине июня регистрируемая безработица выросла до 2,4 млн человек, к концу августа – до 3,6 млн человек, после чего уровень безработицы начал снижаться.