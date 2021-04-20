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Экономика России 1 час назад

20 апреля 2021 16:48

Налоговый вычет теперь можно оформить онлайн


EPA

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданами налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при жилищных займах, открытии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)

Закон одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц можно получить в размере 13% от расходов на покупку жилья, включая кредиты на новое строительство домов, земельных участков для частных домов, и при открытии индивидуальных инвестиционных счетов.

Теперь все эти вычеты можно оформить через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России по упрощенной схеме на основании заявления налогоплательщика и указания необходимых данных, следует из опубликованного закона. ФНС предоставит вычет после получения данных налоговыми агентами и банками в рамках обмена информацией. Ранее необходимо было заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ, преоставить оригиналы документов о сделках, кредите, ИИС.

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