Московская биржа запустит вечерние торги облигациями

Московская биржа собирается осенью запустить вечерние торги облигациями, заявил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов. При этом время торгов увеличат до 23:50.

"Мы планируем в начале осени расширить время торгов двумя классами облигаций – ОФЗ и еврооблигациями – до 23:50. Таким образом, инвесторы смогут "отыгрывать" некоторые значимые для мирового долгового рынка события, которые происходят вечером", – отметил Денисов в интервью РБК.

Стратегия Мосбиржи направлена на то, чтобы "расширять количество инструментов и увеличивать время торгов, то есть делать биржу более интересной и доступной для частного инвестора", подчеркнул Денисов.

Торги облигациями на Мосбирже проводят сейчас в основную сессию – с 10:00 до 18:39 с аукционами открытия и закрытия торгов.

После запуска вечерней сессии торги облигациями начнут проводить 14 часов в сутки.