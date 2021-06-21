Опрос: 45% малых и средних предприятий испытывают потребность в работниках

Почти 45% малых и средних предприятий (МСП) в России нуждаются в новых сотрудниках. При этом 31% МСП отмечают, что соискатели предъявляют слишком завышенные требования к зарплате, свидетельствует опрос, проведенный "Промсвязьбанком" (ПСБ), "Опорой России" и агентством Magram Market Research.

"Причем 27% МСП, испытывающих такую потребность (в найме новых работников – прим. ред.), расширяют штат", – отмечено в исследовании.

Между тем 55% опрошенных МСП не нуждаются в новых сотрудниках.

Порядка 41% МСП отметили "дефицит квалифицированных кадров", 31% – "завышенные требования к оплате труда", 14% – географические особенности бизнеса, 11% – завышенные требования к соцпакету, 9% – трудности с наймом мигрантов, 8% – высокую стоимость рекрутинговых услуг.

Почти 55% МСП считают, что основным тормозом для расширения бизнеса являются неблагоприятные экономические условия, вызванные пандемией коронавируса.

В опросе приняли участие 1839 руководителей МСП во всех регионах России.