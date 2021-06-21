Испанская Tecnicas Reunidas построит секцию коксования на Московском НПЗ

"Газпром нефть" выбрала испанскую компанию Tecnicas Reunidas S. A. для строительства секции замедленного коксования комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ (МНПЗ).

Tecnicas Reunidas S. A. выполнит проектирование, наладит поставку оборудования, в том числе российского производства, а также обеспечит контроль за строительно-монтажными работами и проведение приемочных испытаний.

Стоимость контракта превысит 20 млрд руб. Строительство завершат к 2025 г., сообщает "Газпром нефть".

Технологии замедленного коксования расширят возможности переработки тяжелых фракций нефти. Благодаря этому МНПЗ сможет увеличить выпуск топлива и начать производство нефтяного кокса, применяемого в металлургии.

Секция замедленного коксования и секция гидрокрекинга, проект которой ведет южнокорейская DL E&C, войдут в комплекс глубокой переработки нефти МНПЗ. Запуск комплекса в 2025 г. позволит увеличить глубину переработки нефти почти до 100%.

Tecnicas Reunidas осуществила ряд проектов в Канаде, Австралии, Британии, Норвегии и США.

МНПЗ является основным поставщиком топлива для московского региона, обеспечивает 40% потребностей столичного рынка.