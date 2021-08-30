Продавцы назвали среднюю стоимость букета цветов к школе

Средняя стоимость букета в России накануне Дня знаний составила 1120 руб., что на 8% больше, чем в прошлом году, отмечает ресурс "Чек индекс" IT-компании "Платформа ОФД".

"Средний чек покупки шаров вырос на 29% до 189 руб., а число покупок – на 32%. В топе продаж цветов… хризантемы и розы, их куплено на 55% больше, чем в прошлом году в то же время", – поясняет ресурс.

Wildberries отмечает, что продажи букетов и цветочных композиций увеличились в канун Дня знаний (1 сентября) на треть в годовом выражении. Спрос на конфеты вырос на 106%, на шоколад – на 49%.

Жители Московского региона тратили на покупку цветов 1,5-2,5 тыс. руб., предпочитая небольшие монобукеты из 15-25 роз или альстромерий. "Мы полагаем, что в преддверии 1 сентября средняя цена покупки увеличится до 3-4 тыс. руб.", – ответили в компании на запрос ТАСС.

По данным "Яндекс.Маркет Аналитики", средняя стоимость букета цветов растет с начала года в среднем на 9,6% в месяц. В августе показатель достиг 2,8 тыс. руб.

Между тем родители и ученики все чаще отказываются от букетов в качестве подарков учителям. По данным Ozon, спрос на подарочные наборы конфет вырос в августе в 2,3 раза в месячном выражении. Продажи подарочных наборов кофе и чая увеличились в полтора раза.

В свою очередь "Перекресток впрок" отмечает повышение спроса на шоколадные конфеты (+ 42%), шоколадные наборы (+ 36%), вазы и кашпо для цветов и растений.

Востребованы подарочные наборы ручек, банты для девочек и праздничные ленты "Первоклассник".