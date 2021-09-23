Премьер сообщил о договоренности с бизнесом

Правительству России удалось договориться с бизнесом о параметрах новых налогов. Как сказал в четверг председатель правительства Михаил Мишустин, у кабинета министров и предпринимателей общие интересы – это развитие экономики и повышение качества жизни людей.

Мишустин поблагодарил представителей бизнеса за сотрудничество. Во время встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей премьер заявил, что бизнесмены, конечно, могут тратить прибыть как хотят, но "во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны".

Мишустин надеется, что и в дальнейшем правительство и бизнес будут действовать сообща. Трансляцию встречи Михаила Мишустина с членами бюро правления РСПП вел телеканал "Россия 24".