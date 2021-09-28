"Вытащить людей из трущоб": расходы на социалку будут расти

Динамика макроэкономических показателей будет находиться в фокусе особого внимания российских властей, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции​​​ глава государства отметил, что вызвано столь пристальное внимание продолжающейся турбулентностью в мировой экономике.

Президент отметил, что пенсии российских пенсионеров и далее будут повышаться – средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета. Проиндексируют и зарплаты сотрудников правоохранительных органов. В 2023 году они будут увеличены на 5%. Делается это для того, чтобы уменьшить разрыв с зарплатами военных. Помимо этого на 9% в год будет увеличиваться и сумма денежного содержания сотрудников МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии.

Указал президент и на необходимость организовать "целостную систему поддержки" семей с детьми.

Говоря о переселении граждан из ветхих домов, Путин отметил, что новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена уже с 2022 года. Она необходима для того, чтобы "вытащить людей из трущоб", отметил президент. В программу войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года.

В ближайшие годы расходы на социальные цели в России будут расти, на этом надо сконцентрировать силы и ресурсы, добавил президент.