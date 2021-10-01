Чешский дипломат пригрозил России проблемами

В вопросах цен на газ Европа должна занять "жесткую позицию потребителей", уверен специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка. Если России нужны проблемы на крупнейшем для нее рынке, то они у нее появятся, грозит он.

"Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик", — отметил Бартушка в беседе с "Радиожурналом". Евросоюз должен перестать "церемониться" с Москвой, говорит он.

Причиной энергетического кризиса в Европе Бартушка считает неготовность стран-поставщиков к планам ЕС полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа, передает РИА Новости. Цена газа в Европе при этом четвертый день бьет рекорды: европейцы покупают на бирже газ не дешевле, чем за 1200 долларов за тысячу кубометров.

Ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась в последние недели, сегодня цены приблизились к исторической отметке — 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают энергокризис сразу с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.