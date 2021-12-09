На Ямале пущен арктический газопровод

Компания "Газпром нефть" запустила на Ямале – в Новопортовском месторождении – арктический подводный газопровод. Он проходит через Обскую губу Карского моря и станет частью газотранспортной системы страны. А еще объект безопасен для окружающей среды – исключает оттаивание вечной мерзлоты и не навредит водным обитателям.

О готовности к пуску арктического подводного газопровода сообщают на Ямале, запуск происходит из Петербурга. И вот газ с Новопортовского месторождения попадает в общую систему страны.

"Газпром нефть" давно добывает нефть на Новопортовском месторождении. Черное золото грузят на танкеры и по северному морскому пути отправляют потребителям. А вот попутный газ, который неизбежно выходит из недр, был, как говорят нефтяники, "обременительным фактором". Но сейчас все меняется. Александр Новак, заместитель председателя правительства России, рассказал, что с помощью этого проекта можно увеличить полезное использование газа до уровня не ниже чем 95%. "Это самый высокий уровень в нашей стране", – уверен он.

Газопровод длинной больше 100 километров проложили за один сезон, 59 километров из них – по дну Обской губы. При этом сделали это так, чтобы не потревожить рыб. Трубу закопали на пять метров ниже уровня дна.

Александр Дюков, председатель правления "Газпром нефти", заявляет, что, при реализации этого проекта компания следовала самым жестким, самым современным экологическим стандартам. "Все необходимые требования для работы в этой уникальной экосистеме – я говорю сейчас об Арктике – были выполнены", – констатирует он.

Если говорить о строительстве газопровода, были применены самые новые, современные технологии, которые при эксплуатации газопровода полностью исключают какое-то негативное влияние на окружающую среду. Делают эксплуатацию газопровода безопасной и надежной. Этот газопровод – часть более глобального проекта "Газ Ямала". Компания ставит перед собой цель вовлекать в эффективную разработку все виды углеводородов: нефть, попутный и природный газ.

Проект "Газ Ямала" открывает возможности для разработки других месторождений в этом районе и объединяет их в новый, огромный кластер с потенциалом добычи до 10 млн тонн нефти и 20 млрд кубометров газа ежегодно. Причем газ будет подаваться в систему уже подготовленным. Здесь же, на Новопортовском месторождении, идет строительство газоперерабатывающего завода.

"Если говорить об инвестициях – то инвестиции в этот проект составили 150 миллиардов рублей. Это инвестиции как в строительство газопровода, в том числе и подводной его части, так и инвестиции в строительство комплексной установки подготовки газа", – продолжает Дюков.

Газ, добытый здесь, будут использовать жители европейской части страны. Кроме того, проект "Газ Ямала" позволит газифицировать село Новый порт Ямальского района на самом полуострове.