Минсельхоз исключил перебои с поставками кофе

С каждым годом в России растет популярность чая, и растущая цена кофе обрушит спрос. Кроме этого, в Минсельхоза заявили, что не будет перебоев с поставками кофе в Россию. В прошлом году кофе подорожал на четверть из-за неурожая и пандемии, а в новом сезоне вновь неурожай в Бразилии – с лета биржевая цена кофе начала быстро расти. Поэтому кофе может подорожать еще на 40%. Сейчас биржевые цены на кофе обновили десятилетний максимум. Среди причин нового роста цен стал неурожай в Бразилии, сообщили в Российской ассоциации производителей чая и кофе. Бразилия занимает 35% на мировом рынке кофе.

Объем импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тысяч тонн и этого более чем достаточно. "В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная, и министерство не ожидает перебоев в дальнейшем", – сообщили в Минсельхозе.

Кроме этого, российские компании владеют плантациями в Колумбии и Доминикане, а поставки такого кофе в РФ не облагаются пошлиной. Россия по итогам 2020 года вошла в список лидеров по поставкам переработанного кофе за границу: Россия поднялась с восьмого на шестое место среди экспортеров-лидеров после Вьетнама, Бразилии, Германии, Испании и Индии.

"Стоит отметить, что у ряда производителей конечного продукта в России есть свои плантации в Колумбии и Доминикане. При этом в нашей стране действует нулевая пошлина на импорт зеленого кофе", – уточнили в министерстве.