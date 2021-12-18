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Рост цен на продукты 1 час назад

18 декабря 2021 17:21

Минсельхоз исключил перебои с поставками кофе

Некоторые соединения могут послужить уникальными маркерами, характерными только для арабики или только для робусты.

Некоторые соединения могут послужить уникальными маркерами, характерными только для арабики или только для робусты.
Фото: Alexas_Fotos / Pixabay

С каждым годом в России растет популярность чая, и растущая цена кофе обрушит спрос. Кроме этого, в Минсельхоза заявили, что не будет перебоев с поставками кофе в Россию. В прошлом году кофе подорожал на четверть из-за неурожая и пандемии, а в новом сезоне вновь неурожай в Бразилии – с лета биржевая цена кофе начала быстро расти. Поэтому кофе может подорожать еще на 40%. Сейчас биржевые цены на кофе обновили десятилетний максимум. Среди причин нового роста цен стал неурожай в Бразилии, сообщили в Российской ассоциации производителей чая и кофе. Бразилия занимает 35% на мировом рынке кофе.

Объем импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тысяч тонн и этого более чем достаточно. "В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная, и министерство не ожидает перебоев в дальнейшем", – сообщили в Минсельхозе.

Кроме этого, российские компании владеют плантациями в Колумбии и Доминикане, а поставки такого кофе в РФ не облагаются пошлиной. Россия по итогам 2020 года вошла в список лидеров по поставкам переработанного кофе за границу: Россия поднялась с восьмого на шестое место среди экспортеров-лидеров после Вьетнама, Бразилии, Германии, Испании и Индии.

"Стоит отметить, что у ряда производителей конечного продукта в России есть свои плантации в Колумбии и Доминикане. При этом в нашей стране действует нулевая пошлина на импорт зеленого кофе", – уточнили в министерстве.

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