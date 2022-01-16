"Нафтогаз" пожаловался, что Германия выиграет от запуска "Северного потока-2"

Германия получит экономические преимущества после запуска "Северного потока-2", поскольку станет главным распределителем российского газа в Европе, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Однако Германия не может получать краткосрочные экономические преимущества в ущерб другим европейским странам, посетовал Витренко.

Что касается России, то она не допустит прекращения поставок газа в Европу.

Европа выживет без российского газа, даже если это тяжело скажется на европейских потребителях, считает Витренко.

По его словам, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, даже если не продает газ на европейском спотовом рынке.

Между тем Украина может увеличить транзит газа для покрытия потребностей Германии. Газотранспортная сеть (ГТС) Украины загружена лишь на 25%, заявил Витренко.

Если у предприятий появится шанс покупать газ на российско-украинской границе, то Украина предложит лучшие условия для поставок газа в Европу, заключил глава "Нафтогаза Украины".