Москва и Киев отреагировали на решение Берлина по СП-2

Российские и украинские политические деятели прокомментировали решение ФРГ о приостановке сертификации проекта "Северный поток-2". Такие намерения последовали после того, как Россия признала ДНР и ЛНР.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко призвал не спекулировать по вопросу решения ФРГ, поскольку ему сложно "залезть в немецкие головы".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также прокомментировала позицию Берлина. По ее словам, она идет вразрез с многолетним кредо ФРГ о необходимости разделения политики, бизнеса и энергетики, сообщает телеканал "Россия 24".

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, в свою очередь, считает правильным решение Берлина. По его словам, это морально, политически и практически грамотный шаг в нынешних условиях. Кулеба считает, что настоящее лидерство — это принятие жестких решений в трудные времена. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Великобритания также положительно оценила решение Германии. Представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона отметил, что зависимость от российских углеводородов в такой степени не идет на пользу Европе.

Представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер тоже поддержал решение Берлина. По его словам, "Северный поток-2" не только экономический, но и политический проект.

Тем временем оператор газопровода, компания Nord Stream 2, ожидает надлежащую информацию от регулирующих органов ФРГ. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании.