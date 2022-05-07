Ростуризм: никакой массовой отмены бронирований в гостиницах Крыма нет

Крым очень востребован у россиян на майские праздники и летний сезон, бронирования в гостиницах Крыма остаются на уровне прошлого года, отмечает Ростуризм.

По данным Ростуризма, средняя загрузка гостиниц на майские праздники составляет не менее 50%, а гостиниц четырех и пяти звезд – почти 75%.

Санатории загружены в среднем на 70%.

В целом, бронирования на май-июнь в гостиницах Крыма остаются на уровне прошлого года, который оказался рекордным по объему турпотока, отмечает Ростуризм.

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