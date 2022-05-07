Туроператоры получат субсидии за вывоз туристов из-за рубежа

Ростуризм получит в 2022 г. государственные субсидии для возмещения туроператорам затрат, связанных с вывозом из иностранных государств не менее 50 тыс. туристов, сообщает сайт правительства.

Объем субсидий составит до 6 млрд руб., деньги поступят из резервного фонда правительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил ранее, что туроператоры вывезли из-за рубежа 117 тыс. россиян, которые испытывали трудности с возвращением домой.

Правительство оказало авиакомпаниям и туроператорам помощь в размере более 10 млрд руб.

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