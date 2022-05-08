США ввели новые санкции против России

США ввели 8 мая новый пакет санкций против России.

Санкции введены в отношении восьми руководителей Сбербанка – крупнейшего российского банка, имеющего особую важность для российской экономики, в котором хранятся почти 30% всех банковских активов России, сообщает Белый дом.

Ограничения затронут также 27 представителей "Газпромбанка" – крупного российского банка, обеспечивающего работу "Газпрома", одного из крупнейших мировых поставщиков газа.

Под санкции попал "Московский индустриальный банк" и десять его дочерних компаний.

Администрация США подчеркивает, что речь не идет о блокировке операций с "Газпромбанком" и замораживании его активов.

Новые санкции представляют собой продолжение систематического и методичного отрезания России от мировой финансовой и экономической системы, отмечает администрация США.

"Мы расширяем также наши экспортные ограничения и санкции, которые наносят прямой ущерб военным усилиям России, в том числе вводим ограничения на экспорт двигателей промышленного назначения и бульдозеров", – пояснил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Под санкции попали три российских государственных телеканала – Первый канал, НТВ и "Россия 1". Американские рекламные кампании, технологии вещания, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование стали недоступными для этих телеканалов.

Санкции введены против "Северного морского пароходства", "Трансморфлота" и принадлежащих им судов.

Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, аудиторских услуг – до 20 августа.

Кроме того, введены 2,6 тыс. визовых ограничений "в ответ на нарушения прав человека со стороны российских военнослужащих и белорусских чиновников", заключает Белый дом.

Еще больше интересного с сайта "Смотрим" – в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен, новости сайта "Вести" – на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram.