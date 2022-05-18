Европейские энергогиганты настаивают на поставках из России

Энергетические гиганты Европы настаивают на покупке российского газа, невзирая на намерение Брюсселя снизить сырьевую зависимость от Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, компании собираются пользоваться новыми инструкциями ЕС. Они позволяют платить в рублях и импортировать топливо, не нарушая при этом введенные против России ограничительные меры.

Немецкая Uniper SE, австрийская OMV AG ищут способ продолжить поставки. Итальянская Eni, в свою очередь, уже заявила о готовности открыть рублевый депозит.

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