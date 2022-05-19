Максимальный размер некоторых выплат будет увеличен

Увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и за отпуск по беременности и родам позволит объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Будет определена единая база для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды", – пояснил он на заседании правительства 19 мая. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Мишустин сообщил также, что со следующего года будет установлен единый тариф страховых взносов, которые работодатели перечисляют за своих работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Из материалов Министерства труда и соцзащиты РФ следует, что к 2025 году при введении единого тарифа максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей в месяц (сейчас – 37,9 тысячи рублей), а пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) – 660,9 тысячи рублей (сейчас – 435,9 тысячи рублей).

Пособие по временной нетрудоспособности при стаже в восемь и более лет к 2025 году увеличится до 143,5 тысячи рублей (по действующей модели – 94,7 тысячи рублей), при минимальном стаже – 86,1 тысячи рублей (56,8 тысячи рублей).

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