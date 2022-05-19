Минпромторг прокомментировал новость о McDonald's

Минпромторг окажет российским собственникам активов McDonald's на территории страны необходимое содействие в налаживании работы. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Ранее стало известно, что McDonald's покупает владелец компании "ГиД" Александр Говор. Точки быстрого питания будут работать под новым брендом.

Мантуров пояснил, что принятое решение является итогом продолжительного и непростого переговорного процесса. В результате работа крупной сети заведений общепита продолжится. Кроме того, сохранятся рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Пока нет информации о том, как будет называться новая сеть.

МcDonald’s приостановил работу в России с середины марта. 850 точек общепита в стране принимали около 1,8 миллиона покупателей ежедневно.

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